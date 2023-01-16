Eskişehir'de bir evden yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı

"Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti, kadının içeride öldüğü tahmin ettiler"

Çevreden çöpleri toplayarak evine depolayan Zeynep O. isimli şahsın karşı komşusu olan Mehmet Alparslan, mahalle sakinleri olarak durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Çevreye yayılan pis kokudan dolayı kadının içeride öldüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Alparslan, "Ben karşı apartmandan komşusuyum. Bu kardeşimiz aynı zamanda mal sahibi. Yaklaşık 10-15 gündür kendisini görmüyoruz. Evi çok pis kokuyor. Gece gündüz evin önüne gelip gidenler oluyordu, fakat kendisi hiçbir şekilde komşularına yardımcı olmuyordu. 'Evi temizleyin, düzene sokun, mahallede koku oluyor' diyorduk. Ama cevap vermiyordu. Evi de çok pis kullanıyordu. Mahalle olarak rahatsızız. Şikâyet edenin kim olduğunu bilmiyorum, ancak bu konuda tüm apartman ve mahalle rahatsızdı. Şikâyet edildiğini bilmiyorum. Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti. Kadının içeride öldüğü tahmin ettiler. Bu şekilde bir ihbar olmuş. Kadının evde olmadığını tespit ettiler. Daha sonra evi boşaltırken görüyorum.

Dışardan ne bulursa eve getiriyordu. Ben onları görüyordum. Kendisine de söylüyorduk 'Ne bulursan getirme' diyorduk, ama eline ne geçerse getiriyordu. Herhalde psikolojik rahatsızlığı vardı. Hatta koridorun girişinde bile karton ve teneke kutular vardı. Daire kapısına bile bir sürü eski ve atık malzeme koyuyordu. Mahalle olarak bu durumdan 3 senedir rahatsızız. Şikâyet eden mutlaka vardır. Ben şikâyet etmedim, ama gelip gideni komşu olarak bu kadar gördük" şeklinde konuştu.