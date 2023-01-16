Haberler Yaşam Videoları Eskişehir'de bir evden yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir'de bir evden yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı
16.01.2023 19:34

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:17
Çekmeköy’de kavga ettikleri...
Yaşam 00:55
Dondurma çubuklarından yaptığı...
Yaşam 00:56
Motor kısmı alev alan dolmuş...
Yaşam 00:52
17 yaşındaki genç dayısına...
Yaşam 01:46
Yolcu durağına çarpan otomobil...
Yaşam 01:28
Köpeklerden kaçan vaşak tel...
Yaşam 00:59
Konuşmak için inşaata...
Yaşam 01:13
Hurdaya dönen araçtan yaralı...
Yaşam 03:06
Tuzla'da apartman dairesi küle...
Yaşam 01:22
Oğlunu darp eden şahsı silahla...
Yaşam 01:43
Matkap çalan yaşlı adam iş...
Yaşam 00:35
Önce motosiklete sonra...

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşayan Zeynep O. isimli kadının uzun zamandır çevreden topladığı çöpleri evine depoladığı tespit edildi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine mahkeme kararı ile binaya gelen belediye ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde odaların atık madde ve çöplerle dolu olduğunu görünce şaşkına döndüler. Yaklaşık 40 ton çöp bulunduğu düşünülen evi temizlemek isteyen belediye görevlilerine izin vermeyen Zeynep O., belediye çalışanlarına zor anlar yaşattı. Oldukça kötü kokan 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöpü temizleme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, evin içerisinde yürümekte bile zorlandı.

Yaşam Videoları

"Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti, kadının içeride öldüğü tahmin ettiler"

Çevreden çöpleri toplayarak evine depolayan Zeynep O. isimli şahsın karşı komşusu olan Mehmet Alparslan, mahalle sakinleri olarak durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Çevreye yayılan pis kokudan dolayı kadının içeride öldüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Alparslan, "Ben karşı apartmandan komşusuyum. Bu kardeşimiz aynı zamanda mal sahibi. Yaklaşık 10-15 gündür kendisini görmüyoruz. Evi çok pis kokuyor. Gece gündüz evin önüne gelip gidenler oluyordu, fakat kendisi hiçbir şekilde komşularına yardımcı olmuyordu. 'Evi temizleyin, düzene sokun, mahallede koku oluyor' diyorduk. Ama cevap vermiyordu. Evi de çok pis kullanıyordu. Mahalle olarak rahatsızız. Şikâyet edenin kim olduğunu bilmiyorum, ancak bu konuda tüm apartman ve mahalle rahatsızdı. Şikâyet edildiğini bilmiyorum. Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti. Kadının içeride öldüğü tahmin ettiler. Bu şekilde bir ihbar olmuş. Kadının evde olmadığını tespit ettiler. Daha sonra evi boşaltırken görüyorum.

Dışardan ne bulursa eve getiriyordu. Ben onları görüyordum. Kendisine de söylüyorduk 'Ne bulursan getirme' diyorduk, ama eline ne geçerse getiriyordu. Herhalde psikolojik rahatsızlığı vardı. Hatta koridorun girişinde bile karton ve teneke kutular vardı. Daire kapısına bile bir sürü eski ve atık malzeme koyuyordu. Mahalle olarak bu durumdan 3 senedir rahatsızız. Şikâyet eden mutlaka vardır. Ben şikâyet etmedim, ama gelip gideni komşu olarak bu kadar gördük" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA