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Eskişehir’de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan ve binanın dışında bulunan baca içerisinden alt katlara yangın sıçradı

Eskişehir’de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan ve binanın dışında bulunan baca içerisinden alt katlara yangın sıçradı
29.12.2022 17:34

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Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Tekiz Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir süre sonra çıkan alevler binanın dışında bulunan bacadan alt katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinin güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, binada ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

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