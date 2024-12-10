Eski sevgilisinin kardeşini vuran şüpheli: “Hepsini vuracaktım”

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Servet A., sokakta eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile karşılaştı. İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Servet A., yanında taşıdığı tabancayla Berkay T.'yi yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Polisin hızlı müdahalesi sonucu şüpheli, havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı. Gözaltına alınan Servet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Kimi vuracaktınız?" sorusuna, "Hepsini" yanıtını veren zanlı, çevredekilerin tepkisini çekti.
Yaralı Berkay T.'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.