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Eski sevgilisinin kardeşini vuran şüpheli: “Hepsini vuracaktım”
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Eski sevgilisinin kardeşini vuran şüpheli: “Hepsini vuracaktım”

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 13:37

Adana'nın Kozan ilçesinde, eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçan bir şüpheli, polis tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlının, basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıt, olayın şokunu bir kez daha ortaya koydu.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Servet A., sokakta eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile karşılaştı. İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Servet A., yanında taşıdığı tabancayla Berkay T.'yi yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Polisin hızlı müdahalesi sonucu şüpheli, havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı. Gözaltına alınan Servet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Kimi vuracaktınız?" sorusuna, "Hepsini" yanıtını veren zanlı, çevredekilerin tepkisini çekti.

Yaralı Berkay T.'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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