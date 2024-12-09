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Eski sevgilisinin kardeşini vuran suçlu yakalandı
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Eski sevgilisinin kardeşini vuran suçlu yakalandı

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 23:53

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın, ‘Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım’ dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.A., eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaştı. S.A., ile Berkay T. arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Bu sırada S.A., tabancayla Berkay T.'yi karnından vurdu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.A. ise Berkay T.'nin evinin önünde birkaç el daha havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise S.A.’nın kaçtığı 01 RC 040 plakalı otomobili takibe alarak uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. Uygulamadan kaçan S.A., kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla yakalandı. Bu sırada ‘Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım’ diyen S.A., karakola götürülürken Berkay T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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