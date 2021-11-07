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Eski kayınpeder dehşetinde katliama kurban gidenler toprağa verildi

Eski kayınpeder dehşetinde katliama kurban gidenler toprağa verildi
07.11.2021 14:49
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fyonkarahisar’da eski dünürleri tarafından otomobilin içerisinde yaylım ateşe tutularak öldürülen 3’ü kadın 4 kişi toprağa verildi. Cinayeti işleyip kaçtıktan sonra yakalanan şahsın olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıkarken, olayda yaralanan eski damadın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan’a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Katledilen aile üyeleri yan yana toprağa verildi

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