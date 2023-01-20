Eski eşini ve kavgayı ayırmak isteyen kişiyi silahla yaralayan sanığa 27 yıl 7 ay hapis

Eskişehir'de eski eşi Avukat Merve Gül D.'yi ve yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Furkan S.'yi (28) tabancayla bacağından yaraladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Mete A. (38) 6 farklı suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde geçen yıl 7 Haziran günü Mete A. (38), bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı Avukat Merve Gül D. (35) ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada sokaktan geçen Furkan S. (28), ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Mete A. aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan S.’yi, ardından da Merve Gül D.'yi bacağından vurdu. Avukat Merve Gül D. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mete A. ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Kurşunların etkisiyle Merve Gül D.'nin sol bacağında 2, sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi.