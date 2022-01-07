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Eşini sokak ortasında öldüren caniye müebbet istendi

Eşini sokak ortasında öldüren caniye müebbet istendi
07.01.2022 12:05

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Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi (31) 11 Kasım 2021'de sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34 hakkında "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci?nin olay günü kaldığı otelden sabah 07.00 sıralarında ayrıldığı, tanınmamak için arkadaşından araba alarak olay yerine gittiği ve eşinin evden çıkmasını beklediği, eşinin kendini fark etmemesi için arka koltuğa geçtiği anlatıldı. Olay günü Hanife Demirci kızını okula bıraktıktan sonra eve tek başına yürürken Satı Mehmet Demirci?nin eşini takip etmeye başladığı ve bir süre takip ettikten sonra olay yerine gelindiği sırada suç aleti bıçakla ilk önce boğazına hamle yaptığı ardından vücudunun farklı bölgelerine ölümcül 21 bıçak darbesi vurduğu iddianamede yer aldı.

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