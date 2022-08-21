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Esenyurt'ta trafikte sopalı maganda dehşeti

Esenyurt'ta trafikte sopalı maganda dehşeti
21.08.2022 12:15

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İstanbul Esenyurt'ta bir maganda trafikte tartıştığı adama sopayla saldırdı. Dehşet anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaşam Videoları

Esenyurt'ta bir maganda trafikte tartıştığı adama sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan şahsı aracına binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan adam ise şahsın arkasından fotoğrafını görüntüledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki sürücü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsteki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

SOPAYLA SALDIRIP TEKME VE YUMRUK ATTI
Sürücü araçtan inmeyince, şahıs elindeki sopayla defalarca aracına vurdu. Öfkeden adeta deliye dönen şahıs, birkaç kez de araca yumruk ve tekme attı. Olayın ardından şahıs vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılarak aracına bindirildi. Saldırıya uğrayan adama ise daha sonra aracından inerek cep telefonuyla saldırgan şahsı görüntüledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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