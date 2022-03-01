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Esenyurt'ta taksiciye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta taksiciye silahlı saldırı! O anlar kamerada
01.03.2022 11:15

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Esenyurt'ta, taksisinde silahlı saldırıya uğrayan şoför, aracıyla hastaneye gitti. Saldırı anları kameraya yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi?nde bulunan sitenin önünde yaşandı. 4 kişi, yol kenarında bekleyen taksi şoförü ile konuşmaya başladı. Bu sırada başka bir taksi şoförü aracıyla konuşan kişilerin yanına yanaştı. 4 kişiden biri belinden çıkardığı tabanca ile yanlarına gelen taksi şoförü İsa K.'ya  ateş etmeye başladı. Mermilerden biri taksi şoförü İsa K.'yı yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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