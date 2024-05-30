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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 19:19

Esenyurt'ta tacizciye darp kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta genç bir kızı yaklaşık bir ay süresince takip ettiği iddia edilen bir şahıs, kızın akrabaları tarafından fark edildi. Genç kızın ailesi ve yakınları, takipçiyi suçüstü yakalayarak darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Tacizciye dayağın adresi, Esenyurt Pınar Mahallesi oldu.

İddiaya göre Halil D. isimli şahıs, bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı. Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı. Şahıs, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü.

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