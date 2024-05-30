Esenyurt'ta tacizciye darp kamerada!

Tacizciye dayağın adresi, Esenyurt Pınar Mahallesi oldu.

İddiaya göre Halil D. isimli şahıs, bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı. Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı. Şahıs, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü.