PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 17:24

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Boş restoranda ceset bulundu

Esenyurt’ta 6 aydır kapalı olan bir restoranın içinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Esenyurt'ta 6 aydır kapalı olan bir restoranın içinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aydır kapalı olan bir kafe içinde hareketsiz bir erkek bedeni olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın genellikle sokaklarda yaşayan Oktay H. isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Sipariş getirdiği apartmana işeyen kurye kamerada!
11.11.2023Cumartesi
Sultanbeyli kaza haberi: Araçlar alev alev yandı!
11.11.2023Cumartesi
Esenyurt’ta doğurduğu bebeğini poşete koyup sokağa attı
10.11.2023Cuma
Elazığ’da acı olay! Ablasına haber verip canına kıydı
10.11.2023Cuma
Mersin'de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonu!
10.11.2023Cuma
Bunlar da Var
İKRAMİYE HABERİ: Ödemeler başladı! 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri! 01:35
Ödemeler başladı! İşte 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günleri...
11.11.2023Cumartesi
Sultanbeyli kaza haberi: Araçlar alev alev yandı! 06:01
Sultanbeyli'de kaza!: Araçlar alev alev yandı!
11.11.2023Cumartesi
DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya’da 4.2 büyüklüğünde deprem! 00:14
Antalya'da deprem!
11.11.2023Cumartesi
SAFİR İZLE! Safir dizisi 11 bölüm fragmanı - 3. Fragman 00:30
Safir dizisi 11 bölüm 3. Fragmanı...
11.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA