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Esenyurt’ta sopalı mahalle baskını: İşte o anlar
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Esenyurt’ta sopalı mahalle baskını: İşte o anlar

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 11:27

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışma mahalle savaşına dönüştü. Ellerinde sopalarla bir mahallenin sokaklarını basan gençler, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç daha önce tartıştıkları diğer grubun mahallesine giderek sopalarla saldırdı. Sokak ortasında başlayan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.

Polisi Görünce Kaçtılar
Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis sirenlerinin duyulmasıyla gençler sokak aralarına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kavga anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntüleri inceleyerek olaya karışan şahısları tespit etmeye çalışıyor.

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