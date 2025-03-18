Esenyurt’ta sopalı mahalle baskını: İşte o anlar

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç daha önce tartıştıkları diğer grubun mahallesine giderek sopalarla saldırdı. Sokak ortasında başlayan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
Polisi Görünce Kaçtılar
Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis sirenlerinin duyulmasıyla gençler sokak aralarına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kavga anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntüleri inceleyerek olaya karışan şahısları tespit etmeye çalışıyor.