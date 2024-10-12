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Esenyurt’ta sokakta tacize uğrayan kadının hamile olduğu ortaya çıktı: Şüpheli gözaltına alındı
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Esenyurt’ta sokakta tacize uğrayan kadının hamile olduğu ortaya çıktı: Şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:34

İstanbul Esenyurt’ta, sabah saatlerinde bir kadının sokakta tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili, mağdur kadının hamile olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın emniyette ki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta bir kadının çığlık attığı duyuldu. Sokak ortasında tacize uğrayan kadının bağırmasıyla tacizci olay yerinden kaçtı. Olay, sabah saat 6.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Z.F. (37) sokak ortasında tanımadığı B.Ç. (29) tarafından tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaşmıştı. Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından ise saniye saniye kaydedilmişti.
Tacize uğrayan kadının hamile olduğu öğrenildi
Olay sonrası ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.'nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette ki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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