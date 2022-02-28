Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta şehir eşkiyaları asker eğlencesi yaptı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta şehir eşkiyaları asker eğlencesi yaptı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta şehir eşkiyaları asker eğlencesi yaptı; o anlar kameraya yansıdı
28.02.2022 10:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:46
Kiralık araç çalan 3 kişi...
Ana Sayfa 02:47
Çıldır Gölü'nde eğlenceli...
Ana Sayfa 01:28
Katil zanlısından ilginç...
Ana Sayfa 00:42
Evini uyuşturucu üretim...
Ana Sayfa 00:49
Serenay'ın sevgilisiyle...
Ana Sayfa 04:03
28 Şubat mağduriyetini...
Ana Sayfa 00:17
Yakıt pompasını koparıp...
Ana Sayfa 01:19
Köpeğini gezdiren vatandaşa...
Ana Sayfa 00:53
OGS ne zaman kalkıyor?
Ana Sayfa 01:11
Putin'den nükleer çıkışı!
Ana Sayfa 01:02
Ruslar bankamatiklere akın...
Ana Sayfa 01:06
Kiev Belediye Başkanı Vitali...

Esenyurt'ta bir grup, asker konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Konvoyda bir kişi aracıyla drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda asker adayı da havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Dün gece saatlerinde Esenyurt Meydan alt geçit mevkiinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için yola çıkan konvoy, yürekleri ağza getirdi. Meydan alt geçidi trafiğe kapatan asker konvoyu asker adayını havaya atarak trafiği dakikalarca kitlesi. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak yürekleri ağza getirdi. O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA