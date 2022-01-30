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Esenyurt’ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı
30.01.2022 09:53

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Esenyurt’ta polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklardan hızla geçip arabalara zarar verdi. Sokaktaki çocukların canını da hiçe sayan şahıslar aracı Avcılar ilçesinde bir ara sokakta bırakıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Esenyurt’ta dün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre polis, 06 BOD 506 plakalı araç içindeki şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Şahıslar görevli memurlara silah gösterdikten sonra kaçarken bir yaya ve polise çarptı. Ara sokaklarda şüpheli şahıslar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheliler 2 vatandaşın aracına çarptı. Polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu şüphelilerin aracının lastiği patladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bir ara sokakta bulundu. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

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