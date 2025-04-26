PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta parkta silahlı saldırı: 2 yaralı!
Haberler Yaşam Videoları

Esenyurt’ta parkta silahlı saldırı: 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 19:07:07

Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı’nda, Turgut Bakırcı, ayrı yaşadığı eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz’a silahla ateş açtı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda, 23 Nisan'daki deprem sonrası çocuklarıyla birlikte parkta çadırda kalan Pınar Bakırcı (38), kardeşi Arzu Kaygusuz (35) ile oturduğu sırada, ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Turgut Bakırcı, yanındaki silahla eşi ve baldızına ateş açarak yaraladı . Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Yaralı kadınlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı, parkta bulunan vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalandı ve polise teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı!
26.04.2025Cumartesi
İran’daki liman patlamasında 4 ölü yüzlerce yaralı
26.04.2025Cumartesi
Adana'da yol çöktü araç düşmekten son anda kurtuldu
26.04.2025Cumartesi
Adana'da klima montajı sırasında dehşet! 3. kattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı
26.04.2025Cumartesi
Fatih'te bakıcı dehşeti kamerada: Bebeği yerlerde tekmeledi!
26.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Ankara’da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı | VİDEO 00:44
Ankara'da gözaltına alınırken sütyeni görünen gösterici erkek çıktı
26.04.2025Cumartesi
Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun vefat etti! Babasına aşkını haykırdığı video yürekleri dağladı! Babamın sesi beni hayata bağladı 00:49
Bülent Uygun'un kızı vefat etti! Babasına aşkını haykırdığı video yürekleri dağladı!
25.04.2025Cuma
Ekrem İmamoğlu’nun gizli görüşmeleri ortaya çıktı: Otel kameralarını bantla kapattılar 03:30
Otel kameralarını bantla kapattılar
25.04.2025Cuma
İran’da limanda şiddetli patlama! İşte o anlar... 02:22
İran’da limanda şiddetli patlama!
26.04.2025Cumartesi
CANLI YAYIN