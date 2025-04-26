Esenyurt’ta parkta silahlı saldırı: 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 19:07:07

Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda, 23 Nisan'daki deprem sonrası çocuklarıyla birlikte parkta çadırda kalan Pınar Bakırcı (38), kardeşi Arzu Kaygusuz (35) ile oturduğu sırada, ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Turgut Bakırcı, yanındaki silahla eşi ve baldızına ateş açarak yaraladı . Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Yaralı kadınlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı, parkta bulunan vatandaşlar tarafından darbedilerek yakalandı ve polise teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.