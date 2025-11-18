PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta park halindeki minibüs alev alev yandı

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen sürücü alevlerin sıçramasıyla ellerinden yaralandı.

Yangın, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1990 Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çıktı. Zeynel Abidin Çelik'e ait olduğu öğrenilen ve park halinde bulunan minibüs bir anda alev aldı. O sırada aracının dışını temizleyen Çelik alevleri, çevredekilerin uyarısıyla fark etti. Araçtaki yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etmek isteyen Çelik ellerinden yaralandı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ellerinde yanıklar oluşan Çelik, "Ben dışarıda temizlik yapıyordum. Birden cama vurdular. 'Araba yanıyor' dediler. Hemen müdahale etmek istedim ama yangın müsaade etmedi. Ellerim, başım yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum; bir anda çıktı. Arabanın sağındaki bant izlerini temizliyordum, bir baktım araba yanıyor" dedi.Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

