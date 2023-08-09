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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:25

Esenyurt’ta park halindeki kamyon optik dükkanına girdi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde park halindeki kamyon kendi kendine hareket ederek önce aydınlatma direğine, ardından bir optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 DL 1771 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kamyon, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından bir optik dükkanına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yaşanan kaza anı dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde park halindeki kamyon kendi kendine hareket ederek önce aydınlatma direğine, ardından bir optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 DL 1771 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kamyon, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından bir optik dükkanına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yaşanan kaza anı dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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