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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya fırladı

Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya fırladı
24.10.2021 10:02
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Esenyurt’ta para bozdurduktan sonra dükkanına gitmek için yolun karşısına geçen berbere araba çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, metrelerce havaya fırlayan adam ağır yaralandı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Köktaş (57) para bozdurmak için çalıştığı berber dükkanından çıkıp, karşıdan karşıya geçerken caddeden hızla gelen araba çarptı. Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Olayı gören vatandaşlar Köktaş’ın yardımına yetişti. Yaşanan olay sonrası Köktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Köktaş’ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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