Esenyurt’ta minibüs şoförünün rahatlığı pes dedirtti. Direksiyon başında maske takmayıp sigara içen minibüs şoförü, hiçbir şey olmamış gibi arkadaşı ile sohbet etti. Şoförün vatandaşların sağlığını hiçe saydığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta bir minibüste yaşandı. Aracında onlarca yolcunun bulunduğu minibüs şoförü, rahatlığı ile görenlere pes dedirtti. Bir eliyle sigara içen şoför, diğer eliyle yolculara aldırmadan sigara içti. Maskesiz şekilde onlarca dakika araç süren sürücü, yolculuk sırasına ise hiçbir şey olmamış gibi arkadaşı ile sohbet etti. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan sürücünün o anları ise minibüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.