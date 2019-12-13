Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu | Video 13.12.2019 12:57

İstanbul Esenyurt'ta denetim yapan polis ekipleri metruk bir binada çanta içerisine bırakılmış bir erkek bebek cesedi buldu. Cesedin 15 günlük olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.