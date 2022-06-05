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Esenyurt’ta lüks bina alev alev yandı

Esenyurt’ta lüks bina alev alev yandı
05.06.2022 13:58

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta bulunan 13 katlı lüks binanın 6’ncı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Nedeni bilinmeyen yangında 15 kişi mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı. Olay, saat 12 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesinde bulunan 13 katlı lüks binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6’ncı kat henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binanın dış cephesi alevlerle kaplandı. Binada yangın nedeniyle 15 kişi mahsur kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada ciddi hasar meydana geldi.

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