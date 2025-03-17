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Esenyurt’ta kayıp emlakçının cesedi bulundu: 3 şüpheli gözaltında
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Esenyurt’ta kayıp emlakçının cesedi bulundu: 3 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 17:38

Esenyurt’ta 9 gün önce kaybolan diyaliz hastası Şehmuz Süsli’nin cesedi Hadımköy’de boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta emlakçılık yapan ve diyaliz hastası olan Şehmuz Süsli, 9 gün önce bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldı. Sahur vakti geri döneceğini belirten Süsli'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Süsli'nin cesedi, Hadımköy'de boş bir arazide bulundu. Cesedin bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayı devraldı ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Şehmuz Süsli'nin yanlarında hayatını kaybettiğini ve korkarak cesedi boş araziye bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

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