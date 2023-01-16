Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı

Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı

Esenyurt'ta kasiyerle müşteri arasında kavga: Polisin biber gazı kullandığı olayda 2 gözaltı
16.01.2023 00:49

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:50
Ankara’da balkonda asılı...
Yaşam 02:29
Kayıp gencin cesedi...
Yaşam 06:58
Pençe-Kilit operasyonlarıyla...
Yaşam 00:30
Beyoğlu'nda telefon çalan...
Yaşam 01:13
Hurdaya dönen araçtan yaralı...
Yaşam 03:48
Karlı dağların gölgesinde...
Yaşam 00:35
Önce motosiklete sonra...
Yaşam 01:36
Sancaktepe’de kız arkadaş...
Yaşam 02:45
Bitkin halde bulup beslediği...
Yaşam 00:58
Ortaklar arasında çıkan...
Yaşam 00:31
Haliç'te silahlı saldırı: 1...
Yaşam 01:23
Tartıştığı babası ve kız...

Kavgaya müşterinin yakınları da dahil olunca mahalle bir anda karıştı. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1157 sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir markette çalışan ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu. Kadının onlarca yakını market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA