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Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
25.12.2021 00:01

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İstanbul Esenyurt'ta bir vahşet yaşandı. Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis Meryem Yılmaz'ın katlediliği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yaşam Videoları

İstanbul Esenyurt'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden katledildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı.

SALDIRGAN KAÇTI
Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

MERYEM YILMAZ KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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