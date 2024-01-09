Olay sabah saatlerinde Esenyurt’ta İncirtepe Mahallesi 257.sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın tuğlaları yan binadaki vatandaşın balkonuna düştü. Düşmenin etkisiyle çıkan sesten panikle uyanan vatandaşlar, deprem oluyor zannetti. O korkuyla neler olduğunu algılamaya çalışan vatandaşlar, yan taraftaki inşaatın tuğlalarının balkonlarına yıkıldığını fark etti. Olayı belediye ekipleri ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından inşaat ile ilgili denetim başlattı.