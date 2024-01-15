SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 10:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 10:45

Esenyurt’ta güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme 1108 Sokak'ta bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 08:00 sıralarında dükkanı açan işletme personeli kepengi kapatıp alt kattaki depoya indiği sırada, şüpheli bir süre dükkanın içerisini gözetledi. Şahıs, çalışanın alt kata inmesini fırsat bilerek yan tarafta bulunan camı açıp içeriye atladı. İçeriye girdikten sonra hızlı bir şekilde kasada bulunan 7 bin 600 TL ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Sultanbeyli'de dehşet! Önce sevdiği kızı vurdu ardından kendi kafasına ateş etti
15.01.2024Pazartesi
▶️ Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: “Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın”
14.01.2024Pazar
Kocaeli'nde korkunç olay! Çocuk koğuşunda yaşanan istismara ceza yağdı
14.01.2024Pazar
▶️ Şanlıurfa'da çay ocağında kavga: Masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdılar
13.01.2024Cumartesi
▶️ Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenaze töreninde silah arkadaşı gözyaşlarını tutamadı!
13.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
’Kızımı göstermiyor’ demişti! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! 00:33
Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı!
14.01.2024Pazar
▶️ Gönül Dağı 123. bölüm fragmanı yayınlandı I Video 00:57
▶️ Gönül Dağı 123. bölüm fragmanı yayınlandı!
14.01.2024Pazar
Canlı yayında 9 şehidimizin üzerinden Batı seviciliği yapan Prof. Dr. Sait Yılmaz’a tepkiler çığ gibi büyüdü 01:38
Canlı yayında 9 şehidimizin üzerinden Batı seviciliği
14.01.2024Pazar
▶️ Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den katil İsrail’e destek! 00:15
▶️ Antalyaspor'un futbolcusu Jehezkel'den katil İsrail'e destek!
14.01.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA