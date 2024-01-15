Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme 1108 Sokak'ta bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 08:00 sıralarında dükkanı açan işletme personeli kepengi kapatıp alt kattaki depoya indiği sırada, şüpheli bir süre dükkanın içerisini gözetledi. Şahıs, çalışanın alt kata inmesini fırsat bilerek yan tarafta bulunan camı açıp içeriye atladı. İçeriye girdikten sonra hızlı bir şekilde kasada bulunan 7 bin 600 TL ve bozuk paraları alarak kayıplara karıştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.