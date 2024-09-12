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Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini basıp böyle darp etti
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Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini basıp böyle darp etti

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 09:52

İstanbul Esenyurt’ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadını eline aldığı bıçak ile tehdit edip darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan özel sitede meydana geldi. İddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.’yi elindeki bıçak ile tehdit edip darp etti. Güvenlik görevlileri, S.’yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin karakol’a giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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