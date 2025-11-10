PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta engelli adama bıçaklı saldırı | O anlar kamerada!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aldığı ayakkabıyı iade etmek isteyen engelli adam, bıçaklı saldırıya uğradı. İş yeri sahibiyle tartıştığı sırada oğlu, engelli adamın boğazına bıçak dayarken, yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde yaşandı. İddiaya göre, 2 gün önce aldığı ayakkabıyı iade etmek isteyen engelli adam, ayakkabıcıya gittiğinde beklenmedik bir tepki aldı. İade alınmayacağını söyleyince ikili arasında tartışma başlarken, iş yeri sahibinin oğlu cebinden çıkardığı bıçağı engelli adamın boğazına dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle ufak bir sıyrıkla olaydan kurtulan engelli adamın yaşadığı dehşet dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

