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Esenyurt’ta emlakçının ulaşamadığı genç kiracı evde ölü bulundu
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Esenyurt'ta emlakçının ulaşamadığı genç kiracı evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 22:39

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde, yaklaşık 20 gündür ulaşılamayan genç kiracı Özay Şaşkın, emlakçının çilingir yardımıyla eve girmesiyle ölü bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta emlakçının ulaşamadığı genç kiracı evde ölü bulundu. Polis, evdeki incelemenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1505 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki ay önce evi kiralayan Özay Şaşkın'a emlakçı ve yakınları 20 gündür ulaşılamadı. Evi kiraya veren emlakçı, eve gidip kontrol etti. Ancak kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdiğinde, Şaşkın'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 33 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrasında 33 yaşındaki Özay Şaşkın'ın cesedi Adli Tıpa kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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