Esenyurt’ta emlakçı ile müşteri arasında tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 00:45 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 00:48

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde, emlak dükkanında iş yeri sahibi ile müşteri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan emlak dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Adem K. ile müşteri Muhammed B. arasında çıkan tartışma hızla büyüyerek sokağa taştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAH ÇEKİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, iş yeri sahibi Adem K. ve birkaç kişi tarafından Muhammed B. darp edildi. Bir süre sonra, Adem K. elindeki silahı çıkararak müşteri Muhammed B.'ye ateş etti. Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muhammed B.'yi hastaneye kaldırdı. İş yeri sahibi Adem K. ise silahıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olayın yaşandığı sokakta, çevredeki vatandaşlar olay anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, iş yeri sahibi ile müşteri arasındaki kavgayı ve silahın kullanılmasını yansıtan anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Polis, olayın nedenini ve silahın nasıl temin edildiğini araştırıyor.