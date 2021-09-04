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Esenyurt’ta durakta kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı! İşte o anlar…

Esenyurt’ta durakta kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı! İşte o anlar…
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İstanbul Esenyurt’ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs, yakayı ele verdi. Şahıs vatandaşlar tarafından darp edilirken, cep telefonundan çok sayıda kadına ait fotoğraf çıktı. Karakola teslim edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul Esenyurt'ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs, yakayı ele verdi.


Olay, dün 16:30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.

DARB ANLARI KAMERADA

Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darp etmeye başladı. Elinden cep telefonu alınan O.Ç'nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Vatandaşlar darp ettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi.Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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