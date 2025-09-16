Esenyurt’ta dehşet: Servis minibüsü anne ve oğlunu altına aldı! 1 yaşındaki bebek öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen feci kazada, servis minibüsü anne ve oğluna çarptı. Kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, N.A. (58) idaresindeki servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne S.K. (33) ve 1 yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu aracın altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan anne, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne S.K.'nin olay yerinde "Oğlum nerede?" feryatları yürekleri dağladı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.A., polis merkezinde şok geçirerek sinir krizi yaşadı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.