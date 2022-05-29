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Esenyurt'ta dehşet anları! Husumetlisinin kulağını kesti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Esenyurt'ta dehşet anları! Husumetlisinin kulağını kesti! O anlar saniye saniye kaydedildi
29.05.2022 13:26

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İstanbull Esenyurt'ta bir kişi husumetli olduğu kişiyi börekçide yakalayıp kulağını kesti. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yaşam Videoları

Esenyurt'ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt'ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla iTuran K.'nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti" dedi.

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