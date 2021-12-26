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Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu, bebek arabasının caddeye doğru ilerledi

Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu, bebek arabasının caddeye doğru ilerledi
26.12.2021 09:41

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Esenyurt’ta bir anne, dükkanın önündeki malzemelere bakarken bebeğini arabasında unuttu. Bebek arabası caddeden geçen araçlara doğru ilerlerken, vatandaşların dikkati sayesinde kadın son anda arabayı yakaladı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Bebeği ile alışverişe çıkan anne, bir dükkan önündeki malzemelere bakmak için bebeğinin içinde olduğu arabayı bıraktı. Bu sırada bebek arabası aniden caddeden geçen araçlara doğru hareket etti. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda kaldırımdan geçmekte olan birkaç vatandaş, anneyi uyardı. Anne, son anda hamle yaparak aracı durdurdu. Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi” Olayla ilgili konuşan Ferhat Uzun, “Burada bebek arabalı bir kadın vardı. Malzeme baktığı sırada bir an için cebinden para çıkarmaya çalıştı. Birden bire bebek hareket etti ve birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi. Buradan sürekli arabalar geçiyor. Bu tür konularda duyarlı olsak iyi olur” dedi.

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