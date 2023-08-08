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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:51

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı : 3 yaralı

Esenyurt’ta sokakta oynayan çocuklarının kavgasına ailelerin de karışmasıyla birlikte silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralanırken sokak adeta savaş alanına döndü.

Esenyurtta çocukların kavgasına aileler karıştı : 3 yaralı

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı. Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti. Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

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