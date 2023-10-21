İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişi bıçakla yaralandı. Karakolun yakınlarında meydana gelen olayda zanlı, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda yaralanan şahıslar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"YOLDA KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİLERİNİ BIÇAKLADI"

Esenyurt'ta iddiaya göre bir kişi sokakta karşılaşarak tartışmaya başladığı husumetlisi olan 2 kişiyi bıçakladı.

Polis karakolunun yakınında yaşanan kavgada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Bağlar Çeşme Mahallesi, 1131. Sokakta bulunan Esenyurt Polis Merkezi yakınında saat 17.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, arasında daha önceden husumet bulunan 2 kişiyle sokakta karşılaştı.

"TARTIŞMA KISA SÜREDE ALEVLENEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"

Taraflar kısa sürede tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri yanında bulunan bıçak ile husumetlilerinden birini bacağından, diğerini ise başından yaraladı.

"POLİS KARAKOLU YAKININDA GERÇEKLEŞEN OLAYIN ZANLISI YAKALANDI"

Olaya, yakındaki polis merkezinden hemen müdahale edilerek, şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.