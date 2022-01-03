Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta bir grup şahıs tartığı genci öldüresiye dövdü o anlar kameralara yansıdı

Esenyurt’ta bir grup şahıs tartığı genci öldüresiye dövdü o anlar kameralara yansıdı

Esenyurt’ta bir grup şahıs tartığı genci öldüresiye dövdü o anlar kameralara yansıdı
03.01.2022 09:26

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:41
Megakent İstanbul'da ilk iş...
Ana Sayfa 04:15
FOX'ta satanizm ve paganizm...
Ana Sayfa 02:45
Hollanda polisi bu ne öfke
Ana Sayfa 01:17
Palyaço'nun dansı...
Ana Sayfa 01:37
Polisin 30 kilometre...
Ana Sayfa 01:35
Freni boşaldı dehşet saçtı!
Ana Sayfa 01:37
Acılı aileler 2022 yılının ilk...
Ana Sayfa 02:39
Dikili Sahili’nde yunusların...
Ana Sayfa 02:08
Saplantılı aşık, kız...
Ana Sayfa 01:52
Trafik kazasında yaralanan...
Ana Sayfa 01:52
Doğum gününde kalp krizi...
Ana Sayfa 01:58
Otomobil alev topuna döndü,...

Esenyurt’ta bir grup şahıs, tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca dövdü. Yerde tekme ve tokatların hedefi olan genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sultaniye Mahallesi’nde yaşandı. Bilinmeyen bir sebepten ötürü bir grup şahıs, tartıştıkları genci kovalamaya başladı. Bir süre sonra daha fazla kaçamayan genç, tekme ve tokatların hedefi oldu. Dakikalarca sokak ortasında darp edilen genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da dayak yemekten kurtulamadı. Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri darp edilen genci güçlükle şahısların elinden kurtardı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA