Esenyurt'ta bir grup şahıs sokak ortasında tekme tokat kavga etti o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları vatandaşı, sokak ortasında tekme tokat dövdü. "Vurma" diyerek çığlıklar atan kadınlar, dayak yiyen vatandaşı kurtarmaya çalışırken, yaşanana o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup şahıs, daha önceden aralarında bir tartışma yaşanan bir vatandaşa sokak ortasında saldırdı. Tekme ve tokat darbelerin etkisiyle vatandaş yere düşerken, şahıslar yanındaki kadınların "Vurma" diyerek attığı çığlıklara aldırmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerime polis ekipleri gelirken, yaşanan o kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.