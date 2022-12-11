Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'ta bir grup şahıs sokak ortasında tekme tokat kavga etti o anlar kamerada

Esenyurt'ta bir grup şahıs sokak ortasında tekme tokat kavga etti o anlar kamerada

Esenyurt'ta bir grup şahıs sokak ortasında tekme tokat kavga etti o anlar kamerada
11.12.2022 11:45

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:02
Kim Milyoner Olmak İster'de 1...
Yaşam 00:36
Jandarmadan tarihi eser...
Yaşam 04:42
İstanbul Ataşehir'deki halde...
Yaşam 01:49
Bursa'da feci kaza: Aydınlatma...
Yaşam 00:56
Erzurum'da İlaç hırsızları...
Yaşam 02:29
Sattığı Aracını Teslim Etmeye...
Yaşam 01:47
Liseli öğrenciler futsal...
Yaşam 00:45
Şişli'de durdurulan şüpheli...
Yaşam 01:55
Pitbullu saldırganlara ateş...
Yaşam 00:40
Ters yöne giden araç kamerada
Yaşam 02:03
Gaziantep'te kamyonetten feci...
Yaşam 01:00
Tırın kupasındaki yatakta...

Esenyurt'ta sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada Esenyurt'ta bir grup şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları vatandaşı, sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Yaşam Videoları

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları vatandaşı, sokak ortasında tekme tokat dövdü. "Vurma" diyerek çığlıklar atan kadınlar, dayak yiyen vatandaşı kurtarmaya çalışırken, yaşanana o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup şahıs, daha önceden aralarında bir tartışma yaşanan bir vatandaşa sokak ortasında saldırdı. Tekme ve tokat darbelerin etkisiyle vatandaş yere düşerken, şahıslar yanındaki kadınların "Vurma" diyerek attığı çığlıklara aldırmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerime polis ekipleri gelirken, yaşanan o kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA