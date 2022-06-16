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Esenyurt’ta acı olay kamerada! 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt’ta acı olay kamerada! 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
16.06.2022 21:55

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İstanbul Esenyurt’ta annesinin sağlık ocağına gitmek için evde tek bıraktığı 2 yaşındaki İkranur pencereden düşerek hayatını kaybetti. İkranur’un pencereden düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşam Videoları

Korkunç olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Camdan düşen 2 yaşındaki çocuk, acı bir şekilde can verdi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı.

Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.

Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, "Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocuk da cama çıkıp oynamış herhalde 3. Kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten" diye konuştu.

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