Esenyurt'ta 4 kişinin mahsur kaldığı yangında korku dolu anlar

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın ikinci katınca çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Alevlere teslim olan dairede mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, 09.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 746 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katı alev alev yanarken durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Apartmanda 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri kısa sürede vatandaşları kurtarırken, yangını da söndürdü. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonunu kameralarına yansıdı.