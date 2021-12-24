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Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
24.12.2021 08:43

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Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katı alev alev yandı. Binada mahsur kalan varandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 858 Sokak’ta bulunan 4katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis, ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti. Yangında ölü veya yaralı olmazken mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. İtfaiye ekipleri kısa süreli çalışmanın ardından yangını söndürürdü.

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