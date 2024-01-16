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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 14:19 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 14:24

Esenyurt'ta 2 milyonluk gasp kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir banka şubesinden para çeken bir kişi aracına bineceği sırada haspa uğradı. Hadımköy Caddesi'ndeki bir banka şubesinden para çeken bir kişi aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. 4 kişi cadde ortasında yere yatırdıkları kişiyi gasbetti. Silahlı gaspçılar içinde yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen çantayı alarak kaçtı. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırganlar, akan trafiğe rağmen ilçenin en işlek caddesinde gerçekleştirdiği gasp sonrası kaçtı. Polis, kaçan gaspçıları arıyor.

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