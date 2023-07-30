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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:21 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:51

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar!

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırı sırasında Özer'in yanında bulunan 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmaların ardından ayağından yaralanan Muraz Özer, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Esenyurtta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özer hakkında savcılık ek gözaltı kararı verdi. Özer, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Saldırı anında Özer'in yanında bulunan ve kimlikleri belirlenen A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Esenyurtta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın Yusuf Erzen'in arkadaşı olduğu, aynı mahallede yaşadıkları ve arkadaşını ziyaret için tekel bayiine geldiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Esenyurtta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Öte yandan ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mermet Erzen'in geçtiğimiz aylarda saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu, saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek Yunus Emre Erzen'e babası Cantürk Erzen'i sordukları ve çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Esenyurtta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar

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