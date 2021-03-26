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Esenyurt'ta 2 çocuk annesi 22 yaşındaki kadının talihsiz ölümü! Düşme anı güvenlik kamerasında...

Esenyurt'ta 2 çocuk annesi 22 yaşındaki kadının talihsiz ölümü! Düşme anı güvenlik kamerasında...
26.03.2021 16:54
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta, dördüncü kattaki evinin penceresinden çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Büşra K hayatını kaybetti. Kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada apartmanın girişindeki merdivenlerde oturan Büşra K.'nın eşi yaşananlara şahit oldu.


Olay, 23 Mart Salı günü saat 21.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 40 gün önce ikinci çocuğunu kucağına alan Büşra K., çamaşır asmak için 4'üncü kattaki evinin penceresine çıktı.

Çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden kadın, aşağı düştü.

Bu sırada apartmanın girişindeki merdivenlerde oturan Büşra K.'nın eşi yaşananlara şahit oldu. Eşinin düştüğünü gören adam hemen sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Büşra K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere, kadının düştüğü ve kocası ile çevredekilerin verdiği tepkiler yansıdı.

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