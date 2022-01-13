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Esenyurt'ta 16 yaşındaki gencin balkondan düşme anı kamerada

Esenyurt'ta 16 yaşındaki gencin balkondan düşme anı kamerada
13.01.2022 17:14

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta bir çocuk, 7'nci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. 16 yaşındaki Özkan Boy'un metrelerce yüksekten düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken Boy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz gün Sultaniye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 7'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Özkan Boy(16), dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan Boy, yaralı halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Boy yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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