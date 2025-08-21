Esenyurt’ta 1 yaşındaki bebek balkondan düştü
İstanbul Esenyurt’ta 1 yaşındaki Ali Asaf A., evinin balkonundan 5’inci kattan düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor.
5'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yaşındaki Ali Asaf A., 5 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan aşağı düştü. Küçük çocuk kaldırıma çakıldı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Olayı gören çevredeki vatandaşlar bebeğe ilk müdahaleyi yaparken, yakınları da ağır yaralanan Ali Asaf'ı hastaneye götürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan Ali Asaf'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bebeğin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.