Esenyurt’ta 1 yaşındaki bebek balkondan düştü

5'İNCİ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yaşındaki Ali Asaf A., 5 katlı apartmanın beşinci katındaki evinin balkonundan aşağı düştü. Küçük çocuk kaldırıma çakıldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar bebeğe ilk müdahaleyi yaparken, yakınları da ağır yaralanan Ali Asaf'ı hastaneye götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan Ali Asaf'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bebeğin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.