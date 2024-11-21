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Esenyurt TEM Bağlantı yolunda yağmur sonrası zincirleme kaza
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Esenyurt TEM Bağlantı yolunda yağmur sonrası zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 15:50

Olay, saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 34 ZE 8458 plakalı tır sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Tır bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü. Arkadan gelen 2 binek aracın tıra çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

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