SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023, 17:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 18:59

Esenler'de motosikletliden otomobile kurşun yağmuru

İstanbul Esenler'de ayrılma aşamasında olduğu eşinin akrabasını sokakta görünce kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralanırken polisin saldırganı yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Eşi ile ayrılma aşamasında olduğu belirtiler 24 yaşındaki Mahsum Tekin motosikleti ile sokakta ilerlerken eşinin akrabası Mustafa Cesur'un otomobil ile geldiğini gördü.

Tekin, motosikletini park edip belinden silahını çıkartarak otomobilde bulunan 27 yaşındaki Cesur'a ateş etmeye başladı. Defalarca kurşun yağmuruna tutulan otomobil sürücüsü durmayarak ilerledi. Silahlı saldırgan ise geldiği motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki esnaftan bilgi almaya çalışarak yerdeki boş kovanları incelemeye aldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Cesur'un, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi imkanları ile gittiği ve sağ ve sol bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Seyir halindeki otomobilin defalarca kurşunlanması ve bir kadın ile çocuğun kurşunlardan korunmak için kaçışması saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Cesur'un polise verdiği ilk ifadede kendisine saldıran Mahsum Tekin'in boşanma meselesi nedeniyle eşinin bütün akrabalarına kin beslediğini söylediği öğrenildi.

Otomobile 4 kurşun isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
23.10.2023Pazartesi
Kastamonu’nun Cide ilçesinde vatandaşlar ilçe merkezinde gördükleri ayıyı böyle kovaladı!
23.10.2023Pazartesi
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada karar!
23.10.2023Pazartesi
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
23.10.2023Pazartesi
İstanbul’da bıçaklı eş dehşeti kamerada: Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı
23.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu 00:21
İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
23.10.2023Pazartesi
İsrail hava saldırılarını sürdürüyor 00:31
İsrail hava saldırılarını sürdürüyor
23.10.2023Pazartesi
İsrail uçaklarının Gazze’nin farklı bölgelerine saldırılarında en az 30 kişi katledildi 00:59
İsrail saldırılarında en az 30 kişiyi katletti
23.10.2023Pazartesi
Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı ’Kafes’ operasyonu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi 01:49
‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi
23.10.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA