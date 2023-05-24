Esenler'de korku dolu anlar! İş yerinde büyük patlama

Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu öne sürülürken yaralılar olduğu belirtiliyor.
Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle olduğu öne sürülürken yaralılar olduğu belirtiliyor.
Patlama saat 16.30 sıralarında Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.